Covid, Renzi: "I vaccini funzionano e alla grande" (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA – "Ancora un mese fa qualche virologo diceva in tv che i vaccini "funzionicchiano". In realtà i vaccini funzionano e alla grande! Dove si vaccina crollano contagi e ricoveri. Ora è tempo di riaprire. Basta coprifuoco, basta allarmismi: viva la scienza che sconfigge la paura!". E' quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, il senatore Matteo Renzi (foto), fondatore e leader di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista.

