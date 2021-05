Covid, quanto durano gli anticorpi? La ricerca del San Raffaele di Milano (Di martedì 11 maggio 2021) In tempi di pandemia, uno dei temi più dibattuti riguarda gli anticorpi neutralizzanti contro il Coronavirus: quanto possono durare? Almeno otto mesi dopo la diagnosi di Covid - 19, ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 11 maggio 2021) In tempi di pandemia, uno dei temi più dibattuti riguarda glineutralizzanti contro il Coronavirus:possono durare? Almeno otto mesi dopo la diagnosi di- 19, ...

Advertising

rtl1025 : ?? Gli #anticorpi del #COVID?19 persistono nei pazienti fino ad almeno 8 mesi dopo la diagnosi del virus. Chi non li… - PotereaiSith : - Da16481735 : RT @paciolla_sabino: “ L’obbligo vaccinale anti-covid19, introdotto in Italia con il Decreto Legge 44/2021, manifesta molteplici profili di… - apuntobracco : @MattePische Sì poi sai, senz'altro il discorso Covid incide: appena rientrato è stato buttato subito in campo ed è… - nieddupierpaolo : RT @SkyTG24: #Covid, studio Iss-S.Raffaele: gli anticorpi durano per almeno 8 mesi dopo infezione -