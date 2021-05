Covid Puglia, oggi 684 contagi e 24 morti: bollettino 11 maggio (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 684 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Registrati inoltre altri 24 morti. Aumentano quindi i nuovi casi positivi al Covid 19 nella Regione, ma risale molto di più il numero dei test effettuati rispetto a ieri. I decessi sono sostanzialmente stabili. Continua a crescere in modo costante la curva dei guariti e per questo calano in modo consistente sia gli attuali positivi che i ricoverati. Alimenta un cauto ottimismo il bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Più in dettaglio, su 11.692 test per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 684 casi positivi: 213 in provincia di Bari, 76 in provincia di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 684 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 11. Registrati inoltre altri 24. Aumentano quindi i nuovi casi positivi al19 nella Regione, ma risale molto di più il numero dei test effettuati rispetto a ieri. I decessi sono sostanzialmente stabili. Continua a crescere in modo costante la curva dei guariti e per questo calano in modo consistente sia gli attuali positivi che i ricoverati. Alimenta un cauto ottimismo ilepidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Più in dettaglio, su 11.692 test per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 684 casi positivi: 213 in provincia di Bari, 76 in provincia di ...

