Covid, Pfizer Italia: vaccino è stato studiato per seconda dose a 21 giorni (Di martedì 11 maggio 2021) 'Il vaccino è stato studiato per una dose a 21 giorni. Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto nel Regno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) 'Ilper unaa 21. Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, come èfatto nel Regno ...

Advertising

SkyTG24 : #Pfizer sta lavorando alla produzione di una #pillola anti-Covid che dovrebbe riuscire a bloccare la produzione del… - Adnkronos : #Vaccino ai bambini, entro novembre Pfizer per neonati e fino a 11 anni. #Covid - SkyTG24 : #Covid, Marino (Pfizer) a Sky TG24: 'Senza brevetti a rischio la qualità dei vaccini' - LPincia : RT @Marcell77640487: Ormai la sperimentazione sul vaccino si fa in 6 mesi Pfizer ha iniziato la sperimentazione a marzo per i bambini fino… - UnioneSarda : #Pfizer: “Una pillola anti-Covid già dal 2022” -