Covid, perché l'Oms ha classificato la variante indiana come «preoccupante» (Di martedì 11 maggio 2021) L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha classificato la cosiddetta variante indiana del Covid, denominata B.1.617, come «preoccupante»: in particolare sarebbe più contagiosa stando alle prime informazioni finora raccolte. È quanto ha dichiarato la dottoressa Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico della lotta al Covid-19 presso l'Oms: «Ci sono informazioni secondo cui B.1.617 è più contagioso, quindi lo classifichiamo come una variante di preoccupazione». Si tratta di rilievi iniziali e restano molte ricerche da svolgere su questa variante, intanto «preoccupa» perché «vi sono informazioni che suggeriscono sia più trasmissibile». La variante indiana del ... Leggi su gqitalia (Di martedì 11 maggio 2021) L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) hala cosiddettadel, denominata B.1.617,»: in particolare sarebbe più contagiosa stando alle prime informazioni finora raccolte. È quanto ha dichiarato la dottoressa Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico della lotta al-19 presso l'Oms: «Ci sono informazioni secondo cui B.1.617 è più contagioso, quindi lo classifichiamounadi preoccupazione». Si tratta di rilievi iniziali e restano molte ricerche da svolgere su questa, intanto «preoccupa»«vi sono informazioni che suggeriscono sia più trasmissibile». Ladel ...

