Covid: padre e figlia morti nel giro di pochi giorni nel Salento (Di martedì 11 maggio 2021) Gagliano del Capo, siamo in provincia di Lecce, una donna di 42 anni, Amalia Cucinelli è deceduta dopo aver lottato contro il Covid-19. Circa 20 giorni prima era venuto a mancare suo padre Cosimo, il contagio sembra esser partito proprio nell’azienda dove lavorava la donna di 42 anni. Il comune conta poco più di 5.000 abitanti, si trova in provincia di Lecce, in Puglia, per via del Coronavirus sono morti sia un padre che sua figlia, Amalia Cucinelli. La donna è deceduta 20 giorni dopo la morte di suo padre Cosimo Cucinelli, i due sono state le ennesime vittime del Coronavirus, la comunità salentina è rimasta scioccata per la velocità degli avvenimenti. La donna era stata ricoverata presso l’ospedale “Dea del Vito Fazzi” di Lecce, dove ... Leggi su ck12 (Di martedì 11 maggio 2021) Gagliano del Capo, siamo in provincia di Lecce, una donna di 42 anni, Amalia Cucinelli è deceduta dopo aver lottato contro il-19. Circa 20prima era venuto a mancare suoCosimo, il contagio sembra esser partito proprio nell’azienda dove lavorava la donna di 42 anni. Il comune conta poco più di 5.000 abitanti, si trova in provincia di Lecce, in Puglia, per via del Coronavirus sonosia unche sua, Amalia Cucinelli. La donna è deceduta 20dopo la morte di suoCosimo Cucinelli, i due sono state le ennesime vittime del Coronavirus, la comunità salentina è rimasta scioccata per la velocità degli avvenimenti. La donna era stata ricoverata presso l’ospedale “Dea del Vito Fazzi” di Lecce, dove ...

