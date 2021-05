Covid, news di oggi: 6.946 casi e 251 morti. Riaperture, cabina regia il 17 maggio. LIVE (Di martedì 11 maggio 2021) Il tasso di positività cala al 2,4%, diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-102) e quelli nei reparti ordinari (-490). Il centrodestra chiede lo stop al coprifuoco alle 22, serrande alzate nei centri commerciali anche nel fine settimana, via libera alle cerimonie, impianti sportivi attivi. Il presidente della Repubblica: "Serve prudenza, ma anche coraggio di agire". In programma domani un incontro governo-Regioni per rivedere i criteri per l'inserimento dei territori nelle diverse fasce di rischio Leggi su tg24.sky (Di martedì 11 maggio 2021) Il tasso di positività cala al 2,4%, diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-102) e quelli nei reparti ordinari (-490). Il centrodestra chiede lo stop al coprifuoco alle 22, serrande alzate nei centri commerciali anche nel fine settimana, via libera alle cerimonie, impianti sportivi attivi. Il presidente della Repubblica: "Serve prudenza, ma anche coraggio di agire". In programma domani un incontro governo-Regioni per rivedere i criteri per l'inserimento dei territori nelle diverse fasce di rischio

