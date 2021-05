Covid, nelle scuole 2.438 tamponi e 125 positivi: 111 le classi in quarantena (Di martedì 11 maggio 2021) Più positivi al Covid rispetto alla scorsa settimana, ma meno classi alle quali è stata imposta la quarantena: questo il bilancio degli ultimi sette giorni in ambito scolastico, secondo quanto rilevato da Ats Bergamo. Nella settimana dal 3 al 10 maggio sono stati effettuati 2.483 tamponi, che hanno fatto emergere 125 positività al virus: l’immediata conseguenza è stata la messa in quarantena della classi coinvolte, 111 in tutto. A cavallo tra il mese di aprile e quello di maggio, invece, le classi in quarantena erano 150, con 116 tra studenti e personali scolastico risultati positivi. Ancora prima, dal 20 al 26 aprile, le classi in quarantena erano 160, con 135 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021) Piùalrispetto alla scorsa settimana, ma menoalle quali è stata imposta la: questo il bilancio degli ultimi sette giorni in ambito scolastico, secondo quanto rilevato da Ats Bergamo. Nella settimana dal 3 al 10 maggio sono stati effettuati 2.483, che hanno fatto emergere 125tà al virus: l’immediata conseguenza è stata la messa indellacoinvolte, 111 in tutto. A cavallo tra il mese di aprile e quello di maggio, invece, leinerano 150, con 116 tra studenti e personali scolastico risultati. Ancora prima, dal 20 al 26 aprile, leinerano 160, con 135 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nelle La view di House of Trading: Zoom ...riaperture dell'economia grazie alla diffusione sempre più importante dei vaccini anti - Covid. ... con i prezzi che dopo un forte rialzo hanno subito una correzione e nelle ultime sedute hanno ...

Lewandowski: 'Baggio il mio primo idolo. Scudetto? Giusto lo abbia vinto l'Inter. Su un futuro in Italia...' LA SCARPA D'ORO - 'Spero di segnare anche nelle due giornate finali della Bundesliga, poi dovrò ... Questo è stato un anno con tante situazioni complicate a causa del Covid, ma in generale rivincere è ...

Covid Sicilia, i dati dei contagi nelle scuole Orizzonte Scuola Covid, morto a 64 anni Paolo Micalone: aveva seguito la ricostruzione In un giorno in cui il bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia da coronavirus non ha ravvisato nuovi contagi nella città dell’Aquila e solo 7 ...

India, decine di corpi gettati nel Gange: “Potrebbero essere vittime del Covid” I corpi di almeno 40 persone sono stati portati a riva dalle acque del fiume Gange nel nord dell'India ma alcuni resoconti dei media locali riferiscono che sono stati trovati fino a 100 corpi e le lor ...

