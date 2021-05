Covid nel Lazio, il bollettino di martedì 11 maggio: 40 morti e 635 nuovi positivi (406 a Roma) (Di martedì 11 maggio 2021) Covid nel Lazio , il bollettino di martedì 11 maggio della regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 635, su oltre 13.301 mila tamponi e oltre 21 mila antigenici per un totale di ... Leggi su leggo (Di martedì 11 maggio 2021)nel, ildi11della regione. Iregistrati nelle ultime 24 ore sono 635, su oltre 13.301 mila tamponi e oltre 21 mila antigenici per un totale di ...

Advertising

Quirinale : Sono certo che, se fossero ancora tra noi, incoraggerebbero tutti a trovare, nelle luci che si profilano nel contra… - RobertoBurioni : Complimenti ai miei colleghi di @MyUniSR @SanRaffaeleMI @grupposandonato per questo bellissimo lavoro che ha studia… - sbonaccini : Si chiamerà 'Sentiero Speranza', come il soprannome con cui amici e colleghi chiamavano Lorenzo Facibeni, il percor… - SIENANEWS : I nuovi positivi in provincia di Siena sono 19: 5 nel capoluogo - agalhasnochill : RT @Agenzia_Ansa: Dal 17 maggio nel Lazio sarà possibile 'per i soggetti ultraquarantenni di vaccinarsi solo presso il proprio medico di me… -