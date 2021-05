Covid, le novità sul vaccino: da Pfizer a AstraZeneca (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’accelerazione legata alle somministrazioni del vaccino Covid prosegue: da Pfizer a AstraZeneca, tutte le novità su questo fronte. I dettagli Procede a vele spiegate il piano vaccinale italiano. Anche oggi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’accelerazione legata alle somministrazioni delprosegue: da, tutte lesu questo fronte. I dettagli Procede a vele spiegate il piano vaccinale italiano. Anche oggi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

infoitinterno : Lazio – Novità, prenotazione vaccino anti Covid per gli over 40 dal medico di famiglia e in farmacia - KattInForma : Covid: Il Governo vaglia nuove disposizioni, basta coprifuoco? - Stelio_Bonsegna : RT @_A_mors: Il covid si cura! ??#AprireSenzaCondizioni significa ??#AprireSenzaCondizioni La legge è dalla nostra parte: - SkyTG24 : Le novità in Italia sul #GreenPass dal 15 maggio - AssembleaER : #SessioneEuropea @ellyesse: siamo una regione con un alto tasso di partecipazione, siamo attenti a raccogliere le n… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid novità Pressing su coprifuoco e riaperture, Draghi decide lunedì Non dovrebbero esserci invece novità per i ristoranti al chiuso, le palestre (il decreto prevede il ... Covid, protestano i centri commerciali: serrata per 30mila negozi Saracinesche abbassate in 1.300 ...

Riaperture, slitta a lunedì la cabina di regia: 'Ragionevolezza e prudenza' Non dovrebbero esserci invece novità per i ristoranti al chiuso, le palestre (il decreto prevede il ... cioè la situazione dei malati covid nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. In zona ad ...

Le notizie dell’11 maggio sul Coronavirus Fanpage.it Non dovrebbero esserci inveceper i ristoranti al chiuso, le palestre (il decreto prevede il ..., protestano i centri commerciali: serrata per 30mila negozi Saracinesche abbassate in 1.300 ...Non dovrebbero esserci inveceper i ristoranti al chiuso, le palestre (il decreto prevede il ... cioè la situazione dei malatinelle terapie intensive e nei reparti ordinari. In zona ad ...