Covid: le azzurre di pallavolo si vaccinano domani a Milano (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. (Adnkronos) – In vista dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 le giocatrici della Nazionale femminile di pallavolo saranno vaccinate domani al centro vaccinale di Palazzo delle Scintille a Milano. Saranno presenti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sottosegretario con delega allo Sport, Antonio Rossi, il responsabile della campagna vaccinale per la Lombardia, Guido Bertolaso, il direttore di Areu, Alberto Zoli, con il presidente del Coni, Giovanni Malagò. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021), 11 mag. (Adnkronos) – In vista dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 le giocatrici della Nazionale femminile disaranno vaccinateal centro vaccinale di Palazzo delle Scintille a. Saranno presenti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sottosegretario con delega allo Sport, Antonio Rossi, il responsabile della campagna vaccinale per la Lombardia, Guido Bertolaso, il direttore di Areu, Alberto Zoli, con il presidente del Coni, Giovanni Malagò. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: le azzurre di pallavolo si vaccinano domani a Milano... - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Silvio #Berlusconi è tornato al San Raffaele per accertamenti post #Covid. Il Cav, riferiscono fonti azzurre, sarebbe stato… - lu_ci_azzurre : @CucchiRiccardo Grazie x la risposta I complimenti per i risultati ottenuti sono d’obbligo anche se qualche ombra… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Silvio #Berlusconi è tornato al San Raffaele per accertamenti post #Covid. Il Cav, riferiscono fonti azzurre, sarebbe stato… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Silvio #Berlusconi è tornato al San Raffaele per accertamenti post #Covid. Il Cav, riferiscono fonti azzurre, sarebbe stato… -