Covid | la Germania accelera | da fine estate al via la vaccinazione per gli studenti

(Di martedì 11 maggio 2021) Lapunta al periodo diper dare il via alle vaccinazioni anti-per la fascia di età compresa tra i 12 ed i 18 anni. L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

ANSA Nuova Europa

...di genere e le condizioni di vita delle donne sono peggiorate con l'arrivo della pandemia da-... Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Danimarca, Finlandia, Francia,, Grecia, Irlanda, Italia, ...Nel frattempo i mesi passano e purtroppo l'arrivo del- 19 contribuisce a rallentare e ...immunologiche oncologiche che consistono in trattamenti effettuati presso la IOZK di Colonia in,...I contagi da Covid in Germania sono in forte calo, ieri si sono registrati 6.922 nuovi casa mentre la scorsa settimana erano 9.160 mentre ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.