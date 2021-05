Covid Italia oggi, 6.946 contagi e 251 morti: bollettino 11 maggio (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 6.946 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 11 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 251 morti. LAZIO - Sono 635 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 11 maggio, nel Lazio, secondo il bollettino della Regione, che riferisce anche di altri 40 morti. "Su oltre 13.301 mila tamponi (+2251) e oltre 21 mila antigenici per un totale di quasi 25 mila test, si registrano 635 nuovi casi positivi (-45), 40 i decessi (+23) e sono 1.230 i guariti. Diminuiscono i casi, forte calo delle terapie intensive e calo dei ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi e a 4.7%, ma se consideriamo anche gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 6.946 ida coronavirus in, martedì 11, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 251. LAZIO - Sono 635 i nuovida coronavirus registrati, 11, nel Lazio, secondo ildella Regione, che riferisce anche di altri 40. "Su oltre 13.301 mila tamponi (+2251) e oltre 21 mila antigenici per un totale di quasi 25 mila test, si registrano 635 nuovi casi positivi (-45), 40 i decessi (+23) e sono 1.230 i guariti. Diminuiscono i casi, forte calo delle terapie intensive e calo dei ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi e a 4.7%, ma se consideriamo anche gli ...

