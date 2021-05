Covid Italia oggi, 6.946 contagi e 251 morti: bollettino 11 maggio (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 6.946 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 11 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 251 morti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 6.946 ida coronavirus in, martedì 11, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 251. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Mov5Stelle : La drammatica situazione sociale ed economica generata dall’emergenza COVID 19 rende urgente affrontare il tema del… - Corriere : India, la coppia rientrata in Italia ora è grave in ospedale con il Covid - matteosalvinimi : Il Covid Pass europeo ha senso per far ripartire il turismo e consentire agli stranieri di venire in Italia, ma non… - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino dell'11 maggio 2021: 6.946 nuovi casi e 251 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - OmbraDuca : RT @Mov5Stelle: La drammatica situazione sociale ed economica generata dall’emergenza COVID 19 rende urgente affrontare il tema del salario… -