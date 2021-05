Covid, infermieri simbolo pandemia: dalle foto stremati a Vasco (Di martedì 11 maggio 2021) Un lungo anno in trincea contro la pandemia raccontato anche dalle immagini degli infermieri stremati dal lavoro o alle prese con le attività legate ai reparti Covid. Sono tante le foto o i video diventati, anche grazie ai social, frammenti iconici di un lungo anno d’emergenza. Le scene drammatiche della prima ondata con gli operatori in tuta bianca e doppia mascherina di protezione, accasciati dopo ore e ore di turni massacranti in reparto, tornano a ricordare il ruolo fondamentale degli infermieri in occasione della Giornata mondiale a loro dedicata, che si celebra domani. In molti ricorderanno la foto della giovane infermiera Alessa Bonari con il volto tumefatto dai segni della mascherina dopo una giornata di lavoro o quella della collega Elena ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Un lungo anno in trincea contro laraccontato ancheimmagini deglidal lavoro o alle prese con le attività legate ai reparti. Sono tante leo i video diventati, anche grazie ai social, frammenti iconici di un lungo anno d’emergenza. Le scene drammatiche della prima ondata con gli operatori in tuta bianca e doppia mascherina di protezione, accasciati dopo ore e ore di turni massacranti in reparto, tornano a ricordare il ruolo fondamentale degliin occasione della Giornata mondiale a loro dedicata, che si celebra domani. In molti ricorderanno ladella giovane infermiera Alessa Bonari con il volto tumefatto dai segni della mascherina dopo una giornata di lavoro o quella della collega Elena ...

giornaleradiofm : Salute: Covid: infermieri simbolo lotta a pandemia, da foto stremati a video Vasco: Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute… - gigi100s : ma se basta solo una o doppia #mascherina per non prendere il covid allora gli infermieri o il pesonale che lavora… - Rvaticanaitalia : Al Mondo alla Radio, h 17.05, parliamo di vaccini contro #Covid-19 e di cosa succede in #Nepal. E' possibile uno st… - lavoroinrete : ?? Cercasi 20 #infermieri per #vaccini Covid ?? Disponibilità immediata, ricerche urgenti - ValleDellavalle : Sembrano quegli idioti di infermieri dei reparti COVID -