Covid: in Lombardia superate 500mila prenotazioni fascia 50-59 anni (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. (Adnkronos) – In Lombardia alle 10 sono state superate le 500mila prenotazioni per il vaccino anti-Covid della fascia di persone di età compresa tra i 50 e i 59 anni. I cinquantenni non appartenenti a categorie prioritarie che da ieri hanno potuto iscriversi sulla piattaforma sono stati in tutto 501.732. Ieri sera, le prenotazioni erano a quota 478mila circa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. (Adnkronos) – Inalle 10 sono stateleper il vaccino anti-delladi persone di età compresa tra i 50 e i 59. I cinquantenni non appartenenti a categorie prioritarie che da ieri hanno potuto iscriversi sulla piattaforma sono stati in tutto 501.732. Ieri sera, leerano a quota 478mila circa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

RegLombardia : #pianovaccinazioni Dalla mezzanotte di oggi anche le persone tra i 50 e i 59 anni di età potranno prenotare la vacc… - MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia da record: quasi 450mila over 50 prenotati per il vaccino | In Gb zero decessi e 'si torna ad abbr… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-75). A fronte di 50.251 tamponi effe… - TV7Benevento : Covid: in Lombardia superate 500mila prenotazioni fascia 50-59 anni... - StivalDaniele : RT @ilgiornale: Il Tar della Lombardia dà ragione al genitore di una studentessa 13enne costretta alla quarantena di quattordici giorni a c… -