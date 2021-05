Covid | in Lombardia 788 nuovi positivi | 48 in provincia di Bergamo

(Di martedì 11 maggio 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-25) e nei reparti (-112). A fronte di 33.979 tamponi effettuati, sono 788 i(2,3%). I guariti/dimessi sono 1.723. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 33.979 (di cui 14.365 molecolari e 19.365 antigenici) totale complessivo: 9.917.506 – icasi: 788 (di cui 46 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 745.814 (+1.723), di cui 3.064 dimessi e 742.750 guariti – in terapia intensiva: 454 (-25) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.556 (-112) – i decessi, totale complessivo: 33.235 (+30) Icasi per: Milano: 256 di cui 98 a Milano città;: 48; Brescia: 102; Como: 66; Cremona: 31; Lecco: 35; Lodi: 16; Mantova: ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-25) e nei reparti (-112). A fronte di 33.979… - RegLombardia : #pianovaccinazioni Dalla mezzanotte di oggi anche le persone tra i 50 e i 59 anni di età potranno prenotare la vacc… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-75). A fronte di 50.251 tamponi effe… - italiaserait : Covid Lombardia, oggi 788 contagi: dati bollettino 11 maggio - morettweet : RT @Open_gol: In Lombardia sono 788 i nuovi contagi. Ieri invece ne sono stati registrati 583. Il bollettino?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

... 2.056 le terapie intensive occupate ( - 102 in 24 ore) e 14.937 i ricoverati nei reparti, ... sono invece 894 in Sicilia (27mila tamponi), 788 in(33mila tamponi). (agg. di Niccolò ......presa le 500 mila prenotazioni per il vaccino anti -effettuate in poco più di 24 ore dai lombardi con un'età compresa tra i 50 e i 59 anni , ma c'è un altro dato da record per laNuovo calo del tasso di positività nella Regione Lombardia, dove oggi sono risultati positivi poco più di due tamponi ogni ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.