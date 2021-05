Covid | in Emilia Romagna 456 nuovi casi e 12 decessi | somministrate quasi 2 mln dosi vaccino 3

(Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 186 (-1 rispetto a ieri), 1.294 quelli negli altri reparti(-63). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 15 a Parma (+1), 23 a Reggio(-1), 26 a Modena (invariato), 52 a Bologna (invariato), 9 a Imola (+1), 16 a Ferrara (-2), 11 a Ravenna (-1), 6 a Forlì (invariato), 6 a Cesena (invariato) e 12 a Rimini (invariato). Questi idi positività sul territorio dall'inizio dell'epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.266 a Piacenza (+30 rispetto a ieri, di cui 22 sintomatici), 27.055 a Parma (+36, di cui 9 sintomatici), 45.811 a Reggio(+46, di cui 34 sintomatici), 64.173 a Modena (+69, di cui ...

11 maggio 2021 - Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus , in- Romagna si sono registrati 376.939 casi di positività, 456 in più rispetto a ieri , su un totale di 25.380 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul ...regione.- romagna.it/ vaccino - anti -, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale: https:// vaccinocovid.regione.(Adnkronos) - I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 186 (-1 rispetto a ieri), 1.294 quelli negli altri reparti Covid (-63). Sul territorio ... 1 rispetto a ieri), 15 a Parma (+1), 23 a ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 376.939 casi di positività, 456 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.380 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...