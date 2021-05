Covid, Ilaria Capua: “Vaccino o rischiamo di ripartire da zero dopo estate” (Di martedì 11 maggio 2021) “Se non ci vacciniamo, rischiamo di dover ripartire da zero dopo l’estate”. La professoressa Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, si esprime così a DiMartedì sull’importanza dei vaccini Covid. “Chi non si vaccina rischia di sviluppare il long Covid, di cui si parla poco. dopo la pandemia di Spagnola, ci sono state ripercussioni sulle persone colpite. Il virus può avere complicazioni ed effetti a lungo termine che non siamo in grado di definire. Anche solo per questo, le persone si devono vaccinare. Altrimenti rischiamo di andare incontro ad una grandissima crisi”, dice la scienziata. In Italia c’è scetticismo nei confronti del Vaccino ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) “Se non ci vacciniamo,di doverdal’”. La professoressa, direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, si esprime così a DiMartedì sull’importanza dei vaccini. “Chi non si vaccina rischia di sviluppare il long, di cui si parla poco.la pandemia di Spagnola, ci sono state ripercussioni sulle persone colpite. Il virus può avere complicazioni ed effetti a lungo termine che non siamo in grado di definire. Anche solo per questo, le persone si devono vaccinare. Altrimentidi andare incontro ad una grandissima crisi”, dice la scienziata. In Italia c’è scetticismo nei confronti del...

