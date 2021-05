Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di martedì 11 maggio 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus all'11 maggio, che sale di 6.946 casi e 251 morti. Coronavirus, bilancio dell’11 maggio: 6.946 nuovi casi e 251 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 11 maggio 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus all'11 maggio, che sale di 6.946 casi e 251 morti. Coronavirus, bilancio dell’11 maggio: 6.946 nuovi casi e 251 morti in più su Notizie.it.

Advertising

Corriere : Vaccini, il nuovo piano: dosi a insegnanti e 50enni e richiamo a 42 giorni per «salvare» le vacanze - occhio_notizie : Covid killer: nuovo decesso a Fisciano, il cordoglio del sindaco - puntomagazine : Ecco il nuovo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania sulla situazione attuale relativa alla diffusio… - Artemisdea : RT @a_bassolino: In piazza San Domenico Maggiore un incontro pubblico, nel rispetto delle norme anti Covid, sui problemi di Napoli e sull’e… - dd_1908 : in meno di un mese, nell'ordine: 1. È morta mia nonna 2. Mio padre ha contratto il covid 3. Sono stata bocciata ad… -