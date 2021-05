Covid, il governo alle Regioni: «I colori restano ma legati solo all’incidenza. Ipotesi zona rossa in caso di alto tasso di occupazione posti letto» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il governo Draghi è intenzionato a mantenere lo schema dei colori. La proposta che avrebbe inviato alle Regioni sarebbe però incentrata su un nuovo modello di valutazione del rischio contagio basato sull’incidenza. In sostanza l’esecutivo vorrebbe conservare l’impostazione a quattro colori vista finora, colori che vanno di pari passo con i livelli di rischio legati all’incidenza del Coronavirus. Altro parametro che intende considerare prioritario è il tasso di occupazione dei posti letto. La zona rossa scatterebbe con oltre 250 casi Covid su 100 mila abitanti, arancione tra i 150 e i 250 casi, gialla tra i 50 e 150 casi, bianca fino a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 maggio 2021) IlDraghi è intenzionato a mantenere lo schema dei. La proposta che avrebbe inviatosarebbe però incentrata su un nuovo modello di valutazione del rischio contagio basato sull’incidenza. In sostanza l’esecutivo vorrebbe conservare l’impostazione a quattrovista finora,che vanno di pari passo con i livelli di rischiodel Coronavirus. Altro parametro che intende considerare prioritario è ildidei. Lascatterebbe con oltre 250 casisu 100 mila abitanti, arancione tra i 150 e i 250 casi, gialla tra i 50 e 150 casi, bianca fino a ...

