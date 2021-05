Advertising

tommasosauro : RT @fanpage: Il bollettino Covid di oggi. - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 11 maggio - orizzontescuola : Covid, il bollettino dell’11 maggio: 6.946 contagiati, 251 morti e 16.503 guariti nelle ultime 24 ore in Italia - SkyTG24 : Il bollettino di oggi: 6.946 nuovi casi su 286.428 tamponi e 251 morti. LIVE - Czinforma : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

C'è ancora un morto neldel vercellese che segnala altri 34 casi di positività nuovi e 37 persone guarite. Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 529 nuovi casi di persone risultate ...I casi a Roma città sono a quota 406 Sono 635 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 11 maggio, nel Lazio, secondo ildella Regione, che riferisce anche di altri 40 morti. "Su oltre 13.301 mila tamponi (+2251) e oltre 21 mila antigenici per un totale di quasi 25 mila test, si registrano 635 nuovi casi ...(Adnkronos) - Sono 529 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 11 maggio. Si registrano altri 12 morti.Covid, il bollettino di oggi martedì 11 maggio: sono 6.946 i contagi (ieri erano stati 5.080), e 251 i morti registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle di ieri, secondo i dati del ministero ...