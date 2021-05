Covid, gli anticorpi durano fino a 8 mesi (Di martedì 11 maggio 2021) dalla diagnosi. La produzione nei primi 15 giorni. Lo studio del San Raffaele di Milano. Gli anticorpi contro il Covid durano fino ad otto mesi dopo la diagnosi: è il risultato di uno studio condotto dall’Ospedale San Raffaele di Milano insieme con l’Istituto Superiore di Sanità. : lo studio dell’Ospedale San Raffaele in collaborazione con l’Iss Lo studio in questione, pubblicato sulla rivista Nature Communications, dimostra come gli anticorpi contro il Covid restano attivi nei pazienti fino a 8 mesi dopo la diagnosi della positività. Questo a prescindere dalla gravità della malattia e dal quadro clinico dei pazienti. Ma chi non riesce a produrre gli anticorpi entro 15 giorni dal contagio è maggiormente a ... Leggi su newsmondo (Di martedì 11 maggio 2021) dalla diagnosi. La produzione nei primi 15 giorni. Lo studio del San Raffaele di Milano. Glicontro ilad ottodopo la diagnosi: è il risultato di uno studio condotto dall’Ospedale San Raffaele di Milano insieme con l’Istituto Superiore di Sanità. : lo studio dell’Ospedale San Raffaele in collaborazione con l’Iss Lo studio in questione, pubblicato sulla rivista Nature Communications, dimostra come glicontro ilrestano attivi nei pazientia 8dopo la diagnosi della positività. Questo a prescindere dalla gravità della malattia e dal quadro clinico dei pazienti. Ma chi non riesce a produrre glientro 15 giorni dal contagio è maggiormente a ...

