Covid | fonti Leu | ' grave errore stop linea prudenza | dati lo confermano' **

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Ipositivi dimostrano che ladellaè la sola strategia per contenere il Covid 19 e battere la pandemia, insieme alla campagna di vaccinazione. Quellanon va abbandonata. Sarebbe un". CosìLeu in merito alle misure Covid.

È quanto ha riportato Ansa citandoall'interno delle maggioranza. L'opzione allo studio di ... Lega e Italia Viva stanno spingendo per ottenere una revisione del decretogià questa...I nuovi casi Covid nelle 24 ore sono 6.946 contro i 5.080 di ieri, ma con oltre 156mila tamponi in piu', il tasso di positivita' al 2,4% ...I temi delle riaperture sono al centro della cabina di regia oggi a Palazzo Chigi con il Premier Mario Draghi e i capigruppo della maggioranza. Sul tavolo, ...