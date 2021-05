Covid: Fontana (Agis), ‘grati al Presidente Mattarella per le sue parole’ (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Un sentito ringraziamento per le significative parole espresse oggi dal Presidente della Repubblica a favore del settore dello spettacolo”. E’ quanto dichiara Carlo Fontana, Presidente dell’Agis, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, commentando alcune delle dichiarazioni rilasciate questa mattina da Sergio Mattarella, nel corso della presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2021. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Un sentito ringraziamento per le significative parole espresse oggi daldella Repubblica a favore del settore dello spettacolo”. E’ quanto dichiara Carlodell’, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, commentando alcune delle dichiarazioni rilasciate questa mattina da Sergio, nel corso della presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2021. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fontana (Agis), 'grati al Presidente Mattarella per le sue parole'... - VivereMilano : Vaccinazioni anti-Covid, Fontana: prenotazioni record per fascia 50-59 anni - TV7Benevento : Covid: Fontana, 'in 24 ore oltre 500mila lombardi over 50 hanno prenotato vaccino'... - antondepierro : RT @antondepierro: Matteo #Salvini afferma di preferire il 'lavoro in presenza' allo #smartworking.L'ex direttore de #laPadania #GigiMoncal… - TV7Benevento : Covid: Fontana, 'da prenotazioni 50enni risultato straordinario in meno di 24 ore'... -