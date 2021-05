Covid, Falcon Advice: “Al nord-est si salvano solo aziende che esportano a Dubai” (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Delocalizzare per resistere alla crisi economica causata dalla pandemia. Un trend che sta interessando diverse aziende in Italia. Chi ha deciso di spostare i suoi affari all’estero, in particolare a Dubai, – secondo i dati diffusi da Falcon Advice, società che si occupa sia della costituzione di società a Dubai sia della delocalizzazione di aziende italiane negli Emirati Arabi Uniti (EAU) – ha visto incrementare i propri guadagni del 20%. Secondo l’analisi pubblicata dall’ufficio Studi della Cgia di Mestre particolarmente colpito dagli effetti della pandemia è il nord-est dell’Italia. In particolare, lo studio rileva che l’export regionale Veneto sta precipitando a livelli mai visti prima: in provincia di Venezia le esportazioni sono scese di 452,2 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Delocalizzare per resistere alla crisi economica causata dalla pandemia. Un trend che sta interessando diversein Italia. Chi ha deciso di spostare i suoi affari all’estero, in particolare a, – secondo i dati diffusi da, società che si occupa sia della costituzione di società asia della delocalizzazione diitaliane negli Emirati Arabi Uniti (EAU) – ha visto incrementare i propri guadagni del 20%. Secondo l’analisi pubblicata dall’ufficio Studi della Cgia di Mestre particolarmente colpito dagli effetti della pandemia è il-est dell’Italia. In particolare, lo studio rileva che l’export regionale Veneto sta precipitando a livelli mai visti prima: in provincia di Venezia le esportazioni sono scese di 452,2 ...

Advertising

letiziadavoli : @gabumb Non mi sembra un rottame del Falcon però ?? In ogni caso quello che scrivono i cinesi è surreale????? (sembra… - MauroCapozza : RT @siriomerenda: +++ La Presidente del Senato #Casellati ha usato l'aereo di Stato 124 volte in un anno per evitare il Covid...i medici le… - ummiririnenti : @illusioneottica @annamuoio2 La Casellati? La Casellati--- agli irti colli piovigginando sale e sopra il FALCON… - Mariate48641882 : RT @La_manina__: Le due facce dell'Italia: Liliana Segre che, andando contro il consiglio del suo medico, non ancora vaccinata, a 90 anni… - Mariate48641882 : RT @fasulo_antonio: La Presidente del Senato #Casellati Alberti Mazzanti Vien dal Mare avrebbe usufruito l'aereo di Stato addirittura ben 1… -