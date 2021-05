Covid: centri commerciali aperti nel weekend dal 22 maggio e coprifuoco alle 23 (Di martedì 11 maggio 2021) Resta il coprifuoco, anche se sarà posticipato molto probabilmente alle 23; il settore del wedding ripartirà a metà giugno mentre i centri commerciali potranno tornare ad accogliere clienti anche nei fine settimana forse già dal 22 maggio. E non è escluso che si arrivi ad una revisione dei parametri che determinano il cambio di colore il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 11 maggio 2021) Resta il, anche se sarà posticipato molto probabilmente23; il settore del wedding ripartirà a metà giugno mentre ipotranno tornare ad accogliere clienti anche nei fine settimana forse già dal 22. E non è escluso che si arrivi ad una revisione dei parametri che determinano il cambio di colore il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

