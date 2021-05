Covid Campania | oggi 1 109 contagi e 29 morti | bollettino 11 maggio

(Di martedì 11 maggio 2021) Sono 1.109 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 11. Nella tabella si fa riferimento ad altri 29. Sono stati 16.351 i tamponi molecolari fatti nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia sono 6.719 i decessi registrati nella Regione. I nuovi guariti sono 2.390. Sono 111 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.353 i pazientiricoverati nei reparti di degenza in. L'articolo proviene da Italia Sera.

14 Medicina Internan. 05 Terapia Intensiva n. 04 GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 267 DECESSI ... Regione/ Stato estero 2GUARITI TOTALI N. 267 Guariti residenti in Regione Basilicata n. ...Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 11 maggio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...Ripartono domani a Napoli i vaccini alla Mostra d'Oltremare e all'hangar di Capodichino, i due maggiori hub chiusi fino a domani mattina per mancanza di dosi. Domani mattina è ...Trend in calo dei nuovi contagi covid in Calabria con oltre 3mila tamponi processati. Solo 19 contagi nel cosentino ...