Covid, Andrea Crisanti e le mutazioni benigne: "I virus non diventano buoni, ma più cattivi. Sono argomenti da non banalizzare" (Di martedì 11 maggio 2021) Le varianti buone o benigne non esistono. O meglio secondo Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova, questa è una ipotesi "senza alcuna base scientifica" e invita a leggere cos'è l'evoluzione della Regina Rossa ovvero la teoria per cui le specie animali e vegetali non scompaiono a causa di eventi sfortunati in un ambiente normalmente statico e immutabile, ma che solo evolvendo di continuo riescono a sopravvivere in un contesto che è in costante cambiamento. Nei giorni scorsi Sono stati diversi gli studiosi che invece hanno sottolineato che non tutte le mutazioni devono essere temute. Il virologo Fausto Baldanti, docente a Pavia, in una intervista ha spiegato che grazie al sequenziamento vengono osservate "mutazioni ricorrenti, ciò fa pensare che ...

