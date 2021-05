Covid, allungato di otto ore l’Astra Day a Caserta. Quarto: grande risposta dei giovani (VIDEO) (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono quasi 1500 le dosi di vaccino Astrazeneca somministrate finora, dalle 6 di stamani, presso l’hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. l’Astra Day è stato intanto allungato, e andrà avanti non più fino alle 6 di domani, come previsto inizialmente, ma proseguirà per altre otto re e si chiuderà alle 16 del 12 maggio (per un totale di 34 ore), visto che la Regione ha fornito altre migliaia di dosi di Astrazeneca; ai cinquemila prenotati previsti fino alle 6 di domani, si aggiungeranno dunque altri 2000 cittadini, e alla fine, se si presenteranno tutti i prenotati, si arriverà a 7046 dosi Astrazeneca somministrate. Molto soddisfatto il generale Massimiliano Quarto, Comandante della Brigata ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono quasi 1500 le dosi di vaccino Astrazeneca somministrate finora, dalle 6 di stamani, presso l’hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi di, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi.Day è stato intanto, e andrà avanti non più fino alle 6 di domani, come previsto inizialmente, ma proseguirà per altrere e si chiuderà alle 16 del 12 maggio (per un totale di 34 ore), visto che la Regione ha fornito altre migliaia di dosi di Astrazeneca; ai cinquemila prenotati previsti fino alle 6 di domani, si aggiungeranno dunque altri 2000 cittadini, e alla fine, se si presenteranno tutti i prenotati, si arriverà a 7046 dosi Astrazeneca somministrate. Molto soddisfatto il generale Massimiliano, Comandante della Brigata ...

