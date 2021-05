Costanza Caracciolo | selfie bollente | occhio sotto la camicetta – FOTO

Advertising

MediasetTgcom24 : Per Costanza Caracciolo shopping in centro con le amiche prima di volare in Sicilia #costanzacaracciolo… - GiorgioPasta : @WazzaFit Costanza Caracciolo è interista da sempre.. Poi Vieri con l'Inter ha segnato 123 goal -

Ultime Notizie dalla rete : Costanza Caracciolo

TGCOM

Le sue amiche vip si divertono e approvano da Emma Marrone a Melissa Satta e. Anche Niky Epi, il parrucchiere di fiducia e caro amico della Canalis, approva il risultato: 'Degna ...Tantissimi i messaggi di congratulazioni ed auguri dai fans della coppia, ma anche da personaggi vip, come, Melissa Satta e Marica Pellegrinelli. Francesca e Giovanni, hanno già ...Quali mani migliori se non quella di una figlia per un'acconciatura ed un trucco da vera star? Elisabetta Canalis sceglie quindi sua figlia Skyler Eva come hairstyler e make up artist di alta qualità ...Per trucco e parrucco, Elisabetta Canalis si affida solo a "professionisti" altamente qualificati. Come sua figlia Skyler, truccatrice provetta che adora fare bella sua mamma. La piccolina è una vera ...