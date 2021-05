"Cosa vorrei da mio padre". Andrea Zenga, dopo il GF Vip il segnale definitivo per l'ex portiere (Di martedì 11 maggio 2021) “vorrei che mio padre allenasse in Italia. dopo l'esperienza a Cagliari spero in un suo ritorno”: Andrea Zenga, figlio del grande portierone dell'Inter, sogna il ritorno di suo padre in Italia. Da anni è a Dubai, dove allena le squadre più importanti degli Emirati. Lui e Walter sono finiti nel vortice della cronaca rosa grazie al Grande Fratello vip, che li ha fatti incontrare dopo anni difficili di lontananza e divergenze. “Anche mia madre tifa per noi”, dice a RTL102.5 News Zenga jr. Che sogna di diventare giornalista sportivo oppure opinionista (un po' come ha fatto Oppini jr). Andrea, che fa l'agente immobiliare di professione, in diretta scherza anche su quello che ieri ha raccontato Zelletta. “Cercava casa, mi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) “che mioallenasse in Italia.l'esperienza a Cagliari spero in un suo ritorno”:, figlio del grande portierone dell'Inter, sogna il ritorno di suoin Italia. Da anni è a Dubai, dove allena le squadre più importanti degli Emirati. Lui e Walter sono finiti nel vortice della cronaca rosa grazie al Grande Fratello vip, che li ha fatti incontrareanni difficili di lontananza e divergenze. “Anche mia madre tifa per noi”, dice a RTL102.5 Newsjr. Che sogna di diventare giornalista sportivo oppure opinionista (un po' come ha fatto Oppini jr)., che fa l'agente immobiliare di professione, in diretta scherza anche su quello che ieri ha raccontato Zelletta. “Cercava casa, mi ha ...

Advertising

AndreaBricchi77 : Il Milan stravince allo Stadium e al clubbe parlano solo di Juve. Come se avesse perso contro il Pordenone, tra l’a… - borghi_claudio : Vorrei avere delle fonti certe sulla questione del ragazzo portato in ospedale per la mascherina. Leggo di TSO perc… - LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Vorrei soltanto che si riconoscesse il sacrificio dei CITTADINI che CHIEDONO alla politica una co… - GeneBro58636254 : RT @BearsDani18: Ti vedo e a volte ti vorrei dire ma questa gente intorno a noi che cosa fa. Fa la mia vita, fa la tua vita tanto doveva pr… - lolastanaccount : Che poi vorrei che qualcuno mi spiegasse.. cosa c’è di male nel fare il barbiere? Ne parlano come se fosse qualcosa… -