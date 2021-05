Cosa succede se si fa il vaccino mentre si è positivi senza saperlo (Di martedì 11 maggio 2021) mentre si amplia la platea dei vaccinati contro il Covid, mentre si allargano le prenotazioni agli over 50, sorgono alcuni dubbi a chi non è esperto. Uno di questi è: Cosa succede se, quando riceviamo la vaccinazione, siamo positivi anche se inconsapevolmente? A questo risponde Massimo Andreoni, direttore della Uoc Malattie Infettive del Policlinico Tor Vergata: “Non ci sono controindicazioni – sottolinea – nel ricevere la vaccinazione pur essendo positivi al coronavirus, ovviamente senza saperlo”. Ci sono state numerose segnalazioni, prosegue l’esperto, di persone che hanno manifestato febbre o altri sintomi subito dopo la vaccinazione e che sono risultate positive al Sars-Cov-2. In questo caso si tratta verosimilmente di pazienti che al momento della ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021)si amplia la platea dei vaccinati contro il Covid,si allargano le prenotazioni agli over 50, sorgono alcuni dubbi a chi non è esperto. Uno di questi è:se, quando riceviamo la vaccinazione, siamoanche se inconsapevolmente? A questo risponde Massimo Andreoni, direttore della Uoc Malattie Infettive del Policlinico Tor Vergata: “Non ci sono controindicazioni – sottolinea – nel ricevere la vaccinazione pur essendoal coronavirus, ovviamente”. Ci sono state numerose segnalazioni, prosegue l’esperto, di persone che hanno manifestato febbre o altri sintomi subito dopo la vaccinazione e che sono risultate positive al Sars-Cov-2. In questo caso si tratta verosimilmente di pazienti che al momento della ...

Advertising

TizianaFerrario : Come si può mettere una bomba in una scuola per bambine? 31 vittime,tante studentesse.Succede a #Kabul. Cosa abbiam… - fanpage : Con la promozione della #Salernitana in Serie A, il presidente Lotito sarà costretto a cedere una delle due società… - luca2551 : RT @laetitiatw: Grazie al #TG1 posso conoscere, ogni giorno, l'andamento della pandemia in Lombardia. Se voglio sapere cosa succede nelle a… - infoitinterno : Centri commerciali, negozi chiusi in tutta Italia l’11 maggio alle 11: cosa succede e perché - infoitsport : Gasperini, niente squalifica. Il TNA: «Irritualità dell'atto». Cosa succede ora -