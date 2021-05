Cosa è successo al motopesca italiano attaccato dai pescherecci turchi davanti alla Siria (Di martedì 11 maggio 2021) Secondo quanto riferito dalla Marina militare italiana, attorno alle 10:10 di questa mattina il motopesca italiano “Michele Giacalone” sarebbe rimasto coinvolto con un’altra imbarcazione italiana in un attacco in mare per opera di un numero imprecisato di motopesca turchi che “hanno lanciato materiali (pietre e fumogeni) e realizzato manovre ravvicinate (una delle quali è sfociata in un contatto con il motopesca Giacalone, che ha riportato danni lievi)”. L’episodio è avvenuto nelle acque a nord di Cipro, di fronte alla costa Siriana. In difesa del Michele Giacalone è intervenuta “Nave Margottini” della Marina Militare, con un elicottero e una motovedetta della Guardia costiera turca, “che ha ingaggiato le imbarcazioni turche per indurle a cessare ... Leggi su formiche (Di martedì 11 maggio 2021) Secondo quanto riferito dMarina militare italiana, attorno alle 10:10 di questa mattina il“Michele Giacalone” sarebbe rimasto coinvolto con un’altra imbarcazione italiana in un attacco in mare per opera di un numero imprecisato diche “hanno lanciato materiali (pietre e fumogeni) e realizzato manovre ravvicinate (una delle quali è sfociata in un contatto con ilGiacalone, che ha riportato danni lievi)”. L’episodio è avvenuto nelle acque a nord di Cipro, di frontecostana. In difesa del Michele Giacalone è intervenuta “Nave Margottini” della Marina Militare, con un elicottero e una motovedetta della Guardia costiera turca, “che ha ingaggiato le imbarcazioni turche per indurle a cessare ...

