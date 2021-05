Corte d'Assise: prescritta la pena per Bergamin, ex militante dei Pac che si è costituito in Francia (Di martedì 11 maggio 2021) Bergamin doveva scontare 16 anni e 11 mesi per concorso morale negli omicidi del maresciallo Santoro e dell'agente della Digos Campagna, avvenuti nel 1978 e 1979. A fine aprile in Francia il blitz che ha portato all'arresto di nove ex esponenti degli anni di piombo. "Dopo 30 anni cade il'interesse dello Stato all'esecuzione" della pena, precisa la Corte Leggi su rainews (Di martedì 11 maggio 2021)doveva scontare 16 anni e 11 mesi per concorso morale negli omicidi del maresciallo Santoro e dell'agente della Digos Campagna, avvenuti nel 1978 e 1979. A fine aprile inil blitz che ha portato all'arresto di nove ex esponenti degli anni di piombo. "Dopo 30 anni cade il'interesse dello Stato all'esecuzione" della, precisa la

