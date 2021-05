Corsi di stabilizzazione su sostegno | CdS da ragione ad Anief su errato numero programmato

Leggi su quifinanza

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Ancora una vittoria dell’dinanzi al Consiglio di Stato sull’importante tema deldi insegnanti che devono specializzarsi aidi ammissione per il TFA. Lo annuncia il Presidente del sindacato, Marcello Pacifico, ricordando cheaveva impugnato con i suoi legali in convenzione il decreto ministeriale firmato dal Ministro Bussetti. “Un decreto – sottolinea – che era ancora tarato sull’offerta formativa degli Atenei e non sul reale fabbisogno, cioè non legato aldi insegnanti precari, aldi posti necessari a garantire il diritto all’inclusione”. “Il Consiglio di Stato ha datoade quindi ora chiediamo al Ministro Bianchi ed al Ministro Messa, insieme, di rivedere ...