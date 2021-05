Corriere dello Sport – Napoli, Bakayoko titolare, ecco chi sostituirà (Di martedì 11 maggio 2021) Napoli-Udinese è la sfida delle 20.45 per l’anticipo di Serie A della 36a giornata di campionato. Secondo Corriere dello Sport Gattuso farà qualche cambio in formazione rispetto alla sfida con lo Spezia. La difesa è praticamente obbligata con le assenze di Koulibaly per infortunio e Maksimovic causa Covid 19. I difensore centrali saranno sicuramente Manolas e Rrahmani con Di Lorenzo a destra. Secondo il quotidiano Sportivo a sinistra giocherà di nuovo Hysaj e non Mario Rui. Una delle novità sarà a centrocampo con Bakayoko titolare al posto di Demme. L’Italo-tedesco ha fornito un’altra ottima prestazione con lo Spezia ma potrebbe avere un turno di riposo, anche perché il Bakayoko visto nelle ultime uscite offre maggiori garanzie rispetto a quello visto ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 maggio 2021)-Udinese è la sfida delle 20.45 per l’anticipo di Serie A della 36a giornata di campionato. SecondoGattuso farà qualche cambio in formazione rispetto alla sfida con lo Spezia. La difesa è praticamente obbligata con le assenze di Koulibaly per infortunio e Maksimovic causa Covid 19. I difensore centrali saranno sicuramente Manolas e Rrahmani con Di Lorenzo a destra. Secondo il quotidianoivo a sinistra giocherà di nuovo Hysaj e non Mario Rui. Una delle novità sarà a centrocampo conal posto di Demme. L’Italo-tedesco ha fornito un’altra ottima prestazione con lo Spezia ma potrebbe avere un turno di riposo, anche perché ilvisto nelle ultime uscite offre maggiori garanzie rispetto a quello visto ...

Ultime Notizie dalla rete : Corriere dello Superlega, Agnelli non vuole cedere e pensa a un'altra formula TORINO - Dall' Uefa e dalla Figc continuano a volare minacce nei confronti di chi resta in Superlega , quindi della Juve . Sono le stesse minacce denunciate sabato in un comunicato congiunto da Real ...

Juve e Ronaldo, nausea da anno zero: ma l'addio non è semplice TORINO - Che fine ha fatto Ronaldo ? La fotografia della Juve che crolla sta anche nello sguardo sconsolato e amaro del fenomeno che lascia il campo dopo lo scivolone con il Milan . Scuote la testa, ...

Roma, Mkhitaryan è tornato. Rinnovo in standby, vuole parlare con Mourinho Corriere dello Sport.it La Gazzetta su Donnarumma: "Stregato dal Diavolo" 'Milan da Champions - si legga a pagina 2 - Gigio verso il sì. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Donnarumma. Con l’ingresso in Coppa il club vuole pure Diaz: si l ...

CASTROVILLI, Il 10 si è ritrovato. Ora punta l'Europeo Il Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina, si concentra anche su un ritrovato Gaetano Castrovilli. Tra i guai fisici e una stagione di certo non entusasmante per la Fiorentina, il ...

