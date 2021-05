Coronavirus, ultime notizie. Su vaccino AstraZeneca a under 60 chiesto parere a Cts (Di martedì 11 maggio 2021) In Italia si discute di riaperture e spostamento del coprifuoco. Con 30 milioni di vaccinati, stop alle mascherine all’aperto Leggi su ilsole24ore (Di martedì 11 maggio 2021) In Italia si discute di riaperture e spostamento del coprifuoco. Con 30 milioni di vaccinati, stop alle mascherine all’aperto

fanpage : Galli: 'Questa sera sarà l'ultima volta che andrò in televisione' #lariachetira - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: tra guariti e vaccinati con una o due dosi "immuni" 20,5 mln di italiani… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: Usa, via libera al vaccino tra i 12 e i 15 anni - simcopter : RT @rtl1025: ?? Sono 6.946 i positivi al test del #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Son… - LavoriPubblici : Il #Bollettino della #ProtezioneCivile con i dati aggiornati della #pandemia #coronavirus #covid19 Oggi Tasso di po…

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 11 MAGGIO/ +30 morti, ricoverati ancora in calo Pochi istanti fa è stato diramato il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, martedì 11 maggio 2021 . Come reso noto dalla Regione guidata da Attilio Fontana, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 788 nuovi contagiati (46 debolmente ...

Oggi 6.946 casi e 251 morti. Positività giù al 2,4% Sono 286.428 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 130.000. Il tasso di ...

Coronavirus, ultime notizie: vaccini, questa settimana in arrivo 3 milioni di dosi Il Sole 24 ORE L’ITALIA BATTISTRADA DELL’EURO DIGITALE: UN’IDEA GEOPOLITICA La divisa computerizzata studiata dalla Bce intende affermare la sovranità monetaria europea limitando lo strapotere del dollaro e la minaccia dello yuan. Uno spazio protetto dalle sanzioni americane?

Covid nel Lazio: Forte calo di casi e terapie intensive, in aumento i decessi Covid nel Lazio: Diminuiscono i casi, forte calo delle terapie intensive e calo dei ricoverati. I casi a Roma città sono a quota 406 ...

