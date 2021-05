Coronavirus, tasso di positività cala al 2,4%. Chi ha contratto il virus ha anticorpi fino a almeno 8 mesi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono 6.946 (ieri 5.080) i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore e 251 (ieri 198) i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Sono stati effettuati 286.428 tamponi molecolari e antigenici contro i 130 mila test di ieri. Il tasso di positività è del 2,4%, in calo di un punto e mezzo rispetto al 3,9% di ieri: il valore pù basso dal 2 ottobre scorso. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.056, in calo di 102 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 100 (ieri 80). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 14.937 persone (490 meno di ieri).La regione con più casi è la Campania (+1.109), seguita da Sicilia (+894), Lombardia (+788), Puglia (+684), Lazio ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono 6.946 (ieri 5.080) i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore e 251 (ieri 198) i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Sono stati effettuati 286.428 tamponi molecolari e antigenici contro i 130 mila test di ieri. Ildiè del 2,4%, in calo di un punto e mezzo rispetto al 3,9% di ieri: il valore pù basso dal 2 ottobre scorso. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.056, in calo di 102 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 100 (ieri 80). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 14.937 persone (490 meno di ieri).La regione con più casi è la Campania (+1.109), seguita da Sicilia (+894), Lombardia (+788), Puglia (+684), Lazio ...

