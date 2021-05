(Di martedì 11 maggio 2021) Sono 894 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 27.362 (ieri 19.530) i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 11. Il rapporto traati e tamponi risale, dunque, al 3,3%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 22.188. Crescono nuovamente i decessi: ben 26 in un solo giorno, e diminuiscono i ricoveri in ospedale (-29) anche se ci sono 2ingressi in terapia intensiva. I guariti sono 936.Nuova impennata ache registra ben 392positivi, seguono Palermo con 131, Messina con 88, Agrigento con ...

Advertising

Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - corona_tweet : RT @WiAnselmo: #Coronavirus Sicilia, il bollettino dell'11 maggio 2021: 894 nuovi casi, boom di contagi a Catania - corona_tweet : RT @Mediagol: #Coronavirus Sicilia, il bollettino dell'11 maggio 2021: 894 nuovi casi, boom di contagi a Catania - WiAnselmo : #Coronavirus Sicilia, il bollettino dell'11 maggio 2021: 894 nuovi casi, boom di contagi a Catania… - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino dell'11 maggio 2021: 894 nuovi casi, boom di contagi a Catania… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia

Sono 286.428 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 130.000. Il tasso di ...Sono 894 i nuovi positivi alinnelle ultime 24 ore su 27.362 tamponi processati. Numeri in risalita rispetto alla giornata di ieri quando i nuovi casi erano stati 589 su meno di 20 mila tamponi. L'indice di ...Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus in Sicilia, a oggi, 11 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il ...(Adnkronos) - Il Cdm ha deciso "di non impugnare la legge della Regione Basilicata n. 9 del 12/03/2021: 'Istituzione della Conferenza regionale per la programmazione'; la legge della Regione Abruzzo n ...