Coronavirus | Pregliasco | “da luglio addio mascherina all’aperto Coprifuoco? Spero alle 23 già da lunedì”

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 maggio 2021) Il professorha provato ad anticipare una data visto l’andamento della campagna vaccinale in Italiae prolungamento all’orario del. Sono questi i temi affrontati ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, dal professor Fabrizio, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. “Con la metà della popolazione vaccinata si può pensare di togliere– ha proseguito il medico – non è una data certa ma questo potrebbe avvenire già il primo”. A chi sostiene il passaggio direttamente24 per il, il dottore risponde: “Sarebbe preferibile pensare ad una progressione ...