Coronavirus Italia: in crescita morti (251) e nuovi positivi (6.946) (Di martedì 11 maggio 2021) Crescono anche se di poco i casi e i morti di Coronavirus in Italia. Tasso di positivita' al 2,42% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 11 maggio 2021) Crescono anche se di poco i casi e idiin. Tasso dita' al 2,42% L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

RaiNews : 'Come #Pfizer dico però di attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici perché questo garantisce i risul… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: tra guariti e vaccinati con una o due dosi ”immuni” 20,5 mln di italiani… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 6.946 nuovi casi su 286.428 tamponi e altri 251 decessi #coronavirus - viralvideovlogs : RT @doctorgis84: #Germania e #Austria: 'Obbligo di #mascherine FFP2' Italia: 'Mi sta dicendo che se indosso una mascherina di stoffa con n… - cilentano_it : Sono 6.946 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 11 maggio, secondo i dati regione per regione nel bolle… -