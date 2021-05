Coronavirus, iniettate per errore 6 dosi di vaccino Pfizer a una studentessa di 23 anni: dimessa e monitorata (Di martedì 11 maggio 2021) Leggimi l’articolo Primo caso in Italia e nel mondo. Somministrata una intera fiala: neppure le sperimentazioni della casa farmaceutica per individuare le conseguenze di un sovradosaggio erano arrivate a tanto La 23enne, tirocinante in psicologia alla Usl Toscana Nord Ovest, che domenica ha ricevuto per errore sei dosi di vaccino Pfizer, è stata dimessa questa mattina, dopo aver trascorso la notte in ospedale monitorata costantemente. La Usl conferma che non ci sono stati effetti collaterali al sovradosaggio: la giovane ha avuto i classici sintomi del post vaccinazione, febbre, dolori alle ossa e dolore al braccio. Intanto la madre spiega che «non abbiamo intenzione di procedere per vie legali. Non vogliamo rovinare la vita a nessuno, è stato un errore umano e ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Leggimi l’articolo Primo caso in Italia e nel mondo. Somministrata una intera fiala: neppure le sperimentazioni della casa farmaceutica per individuare le conseguenze di un sovradosaggio erano arrivate a tanto La 23enne, tirocinante in psicologia alla Usl Toscana Nord Ovest, che domenica ha ricevuto perseidi, è stataquesta mattina, dopo aver trascorso la notte in ospedalecostantemente. La Usl conferma che non ci sono stati effetti collaterali al sovradosaggio: la giovane ha avuto i classici sintomi del post vaccinazione, febbre, dolori alle ossa e dolore al braccio. Intanto la madre spiega che «non abbiamo intenzione di procedere per vie legali. Non vogliamo rovinare la vita a nessuno, è stato unumano e ...

