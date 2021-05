Coronavirus in Toscana: 21 morti, oggin 11 maggio. E nuovo calo dei contagi: 367 (Di martedì 11 maggio 2021) Muore sempre troppa gente per Coronavirus in Toscana. Oggi, 11 maggio 2021, i decessi sono infatti 21: si tratta di 14 uomini e 7 donne con età media di 80 anni. Di nuovo in calo, invece, il numero dei nuovi contagiati: 367 (355 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico) con età media di 39 anni (22% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 11 maggio 2021) Muore sempre troppa gente perin. Oggi, 112021, i decessi sono infatti 21: si tratta di 14 uomini e 7 donne con età media di 80 anni. Diin, invece, il numero dei nuoviati: 367 (355 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico) con età media di 39 anni (22% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

