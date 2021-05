Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 maggio: 6.946 nuovi casi (Di martedì 11 maggio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, martedì 11 maggio 2021, registrano 6.946 casi e 251 vittime. Poco più alto rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, di nuovo alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 2,4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 363.859 con un decremento di -9.811 casi. 100 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 16.503 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in isolamento domiciliare, che sotto i 400mila, e sotto i 16mila il totale dei ricoverati, oggi è di 15.427 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 maggio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, martedì 112021, registrano 6.946e 251 vittime. Poco più alto rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, di nuovo alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 2,4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 363.859 con un decremento di -9.811. 100 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 16.503 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in isolamento domiciliare, che sotto i 400mila, e sotto i 16mila il totale dei ricoverati, oggi è di 15.427 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre ...

