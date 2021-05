Coronavirus, in Italia 6.946 nuovi casi su 286.428 tamponi e altri 251 decessi (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 6.946 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia a fronte di 286.428 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 2,4%, in calo rispetto al 3,7% di lunedì. Nelle ultime 24 ore i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 6.946 idiregistrati ina fronte di 286.428eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 2,4%, in calo rispetto al 3,7% di lunedì. Nelle ultime 24 ore i ...

Advertising

RaiNews : 'Come #Pfizer dico però di attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici perché questo garantisce i risul… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: tra guariti e vaccinati con una o due dosi ”immuni” 20,5 mln di italiani… - Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - codeghino10 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 maggio: 6.946 nuovi casi e 251 morti - ilvaglio1 : Virus – I dati del Sannio. Migliora la situazione in Italia, ma la Campania primeggia per i nuovi contagi e gli at… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Covid: crollano i contagi (quasi 7mila), 251 i decessi. Tasso positività al 2,4% Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute uno spiraglio di speranza sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia: oggi i nuovi positivi sono quasi 7mila (6.946, per la precisione). Il tutto a fronte di un aumenrto dei tamponi eseguiti rispetto al giorno precedente (286.428, ieri i test ...

Vaccini: Sardegna anticipa tutti, prime dosi a donne incinte Prime vaccinazioni anti Covid in Italia a donne in gravidanza. L'operazione è scattata questo pomeriggio a Cagliari all'ospedale ...fattori di rischio di sviluppare una malattia grave da coronavirus. L'...

Coronavirus, ultime notizie: tra guariti e vaccinati con una o due dosi ”immuni” 20,5 mln di ... Il Sole 24 ORE Vaccini: Sardegna anticipa tutti, prime dosi a donne incinte CAGLIARI, 11 MAG - Prime vaccinazioni anti Covid in Italia a donne in gravidanza. L'operazione è scattata questo pomeriggio a Cagliari all'ospedale Santissima Trinità. "Il reparto di ginecologia è sta ...

Sanità: “Liste d’attesa, tutta colpa del coronavirus” Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca del Consiglio relativa alle liste d’attesa malattie no-Covid e sospensione attività ambulatoriali Su questo argomento so ...

Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute uno spiraglio di speranza sull'andamento dell'epidemia diin: oggi i nuovi positivi sono quasi 7mila (6.946, per la precisione). Il tutto a fronte di un aumenrto dei tamponi eseguiti rispetto al giorno precedente (286.428, ieri i test ...Prime vaccinazioni anti Covid ina donne in gravidanza. L'operazione è scattata questo pomeriggio a Cagliari all'ospedale ...fattori di rischio di sviluppare una malattia grave da. L'...CAGLIARI, 11 MAG - Prime vaccinazioni anti Covid in Italia a donne in gravidanza. L'operazione è scattata questo pomeriggio a Cagliari all'ospedale Santissima Trinità. "Il reparto di ginecologia è sta ...Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca del Consiglio relativa alle liste d’attesa malattie no-Covid e sospensione attività ambulatoriali Su questo argomento so ...