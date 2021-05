Coronavirus | impennata a Catania | +392 nuovi positivi

(Di martedì 11 maggio 2021) Sono 894 ial Covid19 in Sicilia, su 27.362 tamponi processati, con una incidenza del 3,3%, in leggero aumento rispetto a ieri. La Sicilia diviene la seconda regione per numero di ...

L'ultimo bollettinodi ieri lunedì 10 maggio registrava 5.080 contagi su 130 mila tamponi (antigenici e molecolari).Sono 367 i nuovi casi diregistrati nelle 24 ore in Toscana su 21.913 test di cui 9.906 ... Torna a stabilizzarsi l'indice di positività in Campania , dopo l'di ieri (oltre il 9%) ...L’Italia registra un aumento dei contagi Covid. Come era prevedibile il nuovo bollettino del ministero della Salute sulla situazione Coronavirus nel nostro Paese segna una crescita rispetto ai dati di ...Sono 894 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 27.362 tamponi processati, con una incidenza del 3,3%, in leggero aumento rispetto a ieri. Ieri somministrate 419.465 dosi (di cui 147mila seconde d ...