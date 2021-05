Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 11 maggio: i nuovi casi Covid regione per regione (Di martedì 11 maggio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 11 maggio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di martedì 11 maggio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute di112021. I, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Advertising

Trmtv : Emergenza coronavirus Basilicata, bollettino 11 maggio 2021 - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #11maggio #Covid19 #Veneto. Il confronto è con le 24 ore precedenti. Fonte Regione Veneto-Azienda Zero. Grafica a cura di… - poetanaif : Coronavirus Italia, primi dati dalle regioni. In Toscana 367 contagi / LIVE - PolicoRobot : RT @SassiLive: CORONAVIRUS IN BASILICATA, BOLLETTINO 10 MAGGIO: 3 MORTI (1 MATERA, 1 POLICORO, 1 ATELLA), 82 CASI POSITIVI (10 MELFI, 15 RI… - SassiLive : CORONAVIRUS IN BASILICATA, BOLLETTINO 10 MAGGIO: 3 MORTI (1 MATERA, 1 POLICORO, 1 ATELLA), 82 CASI POSITIVI (10 MEL… -