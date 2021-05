Coronavirus, il bollettino dell’11 maggio 2021: 6.946 nuovi casi, 251 i decessi. La situazione in Italia (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 6.946 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 5.080 di ieri. In risalita il numero di decessi, 251 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Il tasso di positività scende al 2,4% (ieri era al 3,9%). Questo è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 6.946 casi testati: 88130 Tamponi (diagnostici e di controllo): 286.428 molecolari: 135106 di cui 6220 positivi pari al 4.6% rapidi: 151322 di cui 723 positivi Attualmente positivi: 363.859 Ricoverati: 14.937 (- 490 rispetto a ieri) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.056, 100 ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 6.946 idi positività alemersi in, contro i 5.080 di ieri. In risalita il numero di, 251 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Il tasso di positività scende al 2,4% (ieri era al 3,9%). Questo è quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 6.946testati: 88130 Tamponi (diagnostici e di controllo): 286.428 molecolari: 135106 di cui 6220 positivi pari al 4.6% rapidi: 151322 di cui 723 positivi Attualmente positivi: 363.859 Ricoverati: 14.937 (- 490 rispetto a ieri) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.056, 100 ...

