Coronavirus | il bollettino con i dati di oggi 11 maggio

(Di martedì 11 maggio 2021) Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute ilcon isui contagi da, aggiornato ad11: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese.si registrano 6.946 nuovi casi positivi al virus. I guariti disono 16.503 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 251 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 286.428. Il tasso di positività diminuisce del -1,5% e si attesta al 2,4%. Il totale delle dosi somministrate contro il Covid-19 adè di 24.502.646. Diminuisce considerevolmente il carico delle terapie intensive con 102 ricoveri in meno rispetto ...

(Adnkronos) - Sono 6.946 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 11 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 251 morti.